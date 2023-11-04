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Снимут со всех, без исключений: Всех, у кого есть банковская карта Мир ждет сюрприз с 3 ноября

Снимут со всех, без исключений: Всех, у кого есть банковская карта Мир ждет сюрприз с 3 ноября

sport24.ru

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Гражданам Российской Федерации, владеющим картами «Мир», рассказали о новом улучшении данной платежной системы, которое начало действовать с 3 ноября 2023 года, сообщает progorod59.

Нововведение заключается в том, что теперь банковскими картами с платежной системой «Мир» можно будет пользоваться в Венесуэле. На данный момент в стране на северном побережье Южной Америки установлено более 80 000 терминалов, большинство из которых находятся в туристических районах.

Однако за использование вышеназванного улучшения предусмотрена определенная плата: за денежные операции будет взиматься комиссия, размер которой будет рассчитываться индивидуально для каждого владельца карты «Мир».

Добавим, что в таких странах как Абхазия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Южная Осетия и на Кубе данная карта уже принимается.

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