Снимут со всех, без исключений: Всех, у кого есть банковская карта Мир ждет сюрприз с 3 ноября
sport24.ru
Гражданам Российской Федерации, владеющим картами «Мир», рассказали о новом улучшении данной платежной системы, которое начало действовать с 3 ноября 2023 года, сообщает progorod59.
Нововведение заключается в том, что теперь банковскими картами с платежной системой «Мир» можно будет пользоваться в Венесуэле. На данный момент в стране на северном побережье Южной Америки установлено более 80 000 терминалов, большинство из которых находятся в туристических районах.
Однако за использование вышеназванного улучшения предусмотрена определенная плата: за денежные операции будет взиматься комиссия, размер которой будет рассчитываться индивидуально для каждого владельца карты «Мир».
Добавим, что в таких странах как Абхазия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Южная Осетия и на Кубе данная карта уже принимается.