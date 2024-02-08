Смешайте уксус, йод и соду: хозяйки обомлели от чудо-средства — теперь используют всегда

Хозяйки России получили рекомендацию использовать удивительный турецкий лайфхак для уборки дома. Для этого им потребуются всего три доступных ингредиента: уксус, йод и сода.

Основное преимущество этого метода заключается в возможности создать самостоятельно чудо-раствор, который обойдется бюджетно и справится с очисткой санфаянса на все сто процентов.

Чтобы изготовить смесь, нужно нагреть один стакан 9% уксуса до температуры 40-50 градусов, затем добавить одну чайную ложку соды и три-пять капель простого йода.

После этого смесь можно нанести на унитаз, используя щетку для уборки, и не смывать ее. Затем следует закрыть крышку и оставить на ночь.

На следующий день, просто смыв все теплой водой, вы увидите отличные результаты.

Многие хозяйки уже оценили этот эффективный лайфхак и успешно им пользуются. Унитаз станет белоснежным и безупречно чистым, как новый, сообщает krasnoyarskmedia.