Слово-обманка в русском языке: из-за него ЕГЭ заваливают 50% выпускников

В последние годы отмечается возрастание количества орфографических ошибок среди российских абитуриентов, в том числе их выявление при сдаче ЕГЭ. Предполагается, что спад уровня грамотности среди молодого поколения может быть обусловлен несколькими факторами, сообщает sevastopolmedia.

Прежде всего, одной из причин может быть использование автокоррекции в компьютерных программах и устройствах, что ведет к потере привычки перепроверки написанного у молодежи.

Во-вторых, низкая склонность школьников к чтению играет свою роль. Орфографические и пунктуационные нормы часто усваиваются автоматически при внимательном чтении. К примеру, даже писатель Максим Горький, не имевший соответствующего образования, приобщался к традициям русского языка благодаря внимательному чтению.

Кроме того, в заданиях единого государственного экзамена могут встречаться слова, знание которых сложно усвоить без чтения классической литературы, и взрослые иногда могут с ними путаться.

Одним из таких слов является существительное «подьячий». Этот термин обозначает низший административный чин, существовавший в царской России. Почему в данном слове очень часто допускают ошибки?

Часто часть «под» в этом слове ошибочно принимают за приставку. Но когда приставка заканчивается на согласный, а корень начинается с букв Е, Ё, Ю, Я, необходим разделительный твердый знак.

В слове «подьячий» буква «д» является частью корня, поэтому следует поставить мягкий знак между согласной и Е, Ё, Ю, Я. Примеры аналогичных слов: «дьявол», «оладьи».