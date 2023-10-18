Новости России
· Ульяна Сенько

«Школьники одурели»: бывшим особо опасным заключенным разрешат работать учителями

«Школьники одурели»: бывшим особо опасным заключенным разрешат работать учителями

smartik.ru

Подписаться в Telegram

В Госдуме Российской Федерации рассматривается новый законопроект, подразумевающий позволение людям, ранее судимым за особо тяжкие преступления, работать в образовательных учреждениях на преподавательских должностях. Соответствующий документ с вышеназванной инициативой разместили в электронной базе Государственной думы, рассказали в PRIMPRESS.

Согласно новому предложению, обсуждаемому представителями власти, планируется дополнить Трудовой Кодекс РФ: у комиссии по делам несовершеннолетних появится право принимать заявления у лиц, которые отбыли сроки за особо тяжкие нарушения закона и желают устроиться на работу педагогами. А после рассмотрения заявлений принимать решения для ранее судимых: разрешить или отказать бывшим преступникам учить подрастающие поколения.

Добавим, что одним из самых важных условий для приема на должности преподавателя или учителя людей с погашенными судимостями будет примерное и образцовое поведение в течение 10 лет после освобождения от уголовного наказания.

Более того, право на работу в образовательных учреждениях не смогут использовать бывшие преступники, которые были судимы за убийства, насильственные злодеяния и нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу три магазина "Бахетле"

Важное в РТ

час назад

Сбер в Казани провёл конференцию «Новая эра — новые возможности»

санобработка квартиры от тараканов в москве с гарантией стоимость

Лонгриды

день назад

Обливателям бомжа грозит до 15 лет: стали известны подробности смерти бездомного

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

кладка мангала из кирпича цена в Москве

Лонгриды

22 часа назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

день назад

Сильный ветер сорвал крыши с нескольких зданий в Казани

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД Татарстана вышли на дороги: их интересует определенная категория водителей

Новости Казани

день назад

В Казани паром с машинами и пассажирами сел на мель

Новости Казани

день назад

Железнодорожный кран протаранил в Татарстане автобус на переезде, есть пострадавшие
Лонгриды
22 часа назад

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Лесистые овраги и исторические здания: собрались самые красивые места Казани для осенней фотосессии

Новости Казани

4 минуты назад

ГИБДД Казани ищет очевидцев падения женщины в автобусе

Важное в РТ

час назад

Сбер в Казани провёл конференцию «Новая эра — новые возможности»

Новости Казани

39 минут назад

В Казани стартовал частичный снос гостиниц-недостроев у моста "Миллениум"

Новости Казани

час назад

Стало известно, сколько будет стоить билет на первый рейс "Метеора" от Нижнего Новгорода до Казани
В мечетях Татарстана молятся за мусульман Палестины
Новости Казани
34 минуты назад

В мечетях Татарстана молятся за мусульман Палестины

Новости Казани

час назад

В Казани задержали закладчика, прятавшего наркотики на чердаке дома

Новости Казани

час назад

В Казани ураганный ветер нанес ущерб четырем паркам и скверу

Новости Казани

час назад

В Казани Роспотребнадзор призывает закрыть общепит на выходные
Играй и выигрывай: ВкусВилл создал Мангомир в метавселенной Roblox
Интересное в Казани
6 дней назад

Играй и выигрывай: ВкусВилл создал Мангомир в метавселенной Roblox