«Школьники одурели»: бывшим особо опасным заключенным разрешат работать учителями

В Госдуме Российской Федерации рассматривается новый законопроект, подразумевающий позволение людям, ранее судимым за особо тяжкие преступления, работать в образовательных учреждениях на преподавательских должностях. Соответствующий документ с вышеназванной инициативой разместили в электронной базе Государственной думы, рассказали в PRIMPRESS.

Согласно новому предложению, обсуждаемому представителями власти, планируется дополнить Трудовой Кодекс РФ: у комиссии по делам несовершеннолетних появится право принимать заявления у лиц, которые отбыли сроки за особо тяжкие нарушения закона и желают устроиться на работу педагогами. А после рассмотрения заявлений принимать решения для ранее судимых: разрешить или отказать бывшим преступникам учить подрастающие поколения.

Добавим, что одним из самых важных условий для приема на должности преподавателя или учителя людей с погашенными судимостями будет примерное и образцовое поведение в течение 10 лет после освобождения от уголовного наказания.

Более того, право на работу в образовательных учреждениях не смогут использовать бывшие преступники, которые были судимы за убийства, насильственные злодеяния и нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетних.