Синоптик дал прогноз, в какой момент начнутся дожди и выпадет первый снег: названа точная дата

Текущая теплая и солнечная погода в европейской части России не останется такой надолго, поскольку приближение осени обещает существенные изменения. Александр Ильин, специалист центра "Метео", предоставил свои прогнозы на предстоящий период.

Противостояние Воздушных Масс

Сейчас погоду в центральной России формируют столкновения теплых и холодных воздушных масс. Какая из них окажется сильнее, окажет решающее влияние на погодные условия осени, объясняет Ильин.

"Точно предсказать победителя в этом противостоянии сложно, - отмечает Ильин. - Среди синоптиков нет единства: некоторые предсказывают теплый начало октября, в то время как другие ожидают скорого похолодания."

Возможные Погодные Сценарии

Если теплый воздух сохранит преобладание, температура в начале октября будет колебаться от +12 до +17 градусов Цельсия, и первый снег задержится. Однако, если холод получит верх, температура опустится до +7 до +12 градусов, и первый снег может появиться уже в первых октябрьских неделях.

"В дни с осадками, их число увеличится по сравнению с сентябрем, утренняя температура около +7 градусов может принести мокрый снег," добавляет Ильин. "При таких условиях мы увидим первые признаки снега. По теплому сценарию же, снег может отложиться до середины октября."

Преждие Предположения и Новые Ожидания

Ранее другой метеоролог, Александр Шувалов, считал, что недавно начавшееся похолодание в Московском регионе скоро прекратится. Теперь же данные указывают на возможность более раннего появления первого снега.

Подготовка к Сезонным Изменениям

Следующие недели будут критичны для определения погоды на осень. В то время как мнения экспертов различаются, известно одно: жители Центральной России столкнутся с непредсказуемой погодой. Мониторинг изменений поможет синоптикам уточнить, когда начнутся осенние дожди и когда можно ожидать первого снега, что позволит местным жителям лучше подготовиться к холодам.