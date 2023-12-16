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Сильнейшая геомагнитная буря достигнет Земли уже 16 декабря: таких не было уже 6 лет

Сильнейшая геомагнитная буря достигнет Земли уже 16 декабря: таких не было уже 6 лет

vm.ru

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Россиян предупреждают, что в ближайшее время начнутся очень сильные магнитные бури. Такое явление может вызвать головные боли, слабость, потерю аппетита и другие совсем неприятные ощущения.

Ученые 14 декабря 2023 года зафиксировали на Солнце мощнейшую вспышку за последние 6 лет. Если ваш организм остро реагирует на резкие изменения погоды, то в ближайшее дни ваше самочувствие заметно ухудшится.

Специалисты рекомендуют метеозависимым людям пить больше воды и зеленого чая, а также свести физические нагрузки на минимум и принимать контрастный душ, так как эти действия эффективнее всего помогут справиться с вышеперечисленными симптомами, вызываемыми магнитными бурями.

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