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Семь привычек, которые выдают ваши страхи и неуверенность в себе

Семь привычек, которые выдают ваши страхи и неуверенность в себе

horoscopes.rambler.ru

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Психологи утверждают, что неуверенность в самом себе может проявляться даже в самых, казалось бы, обычных и привычных людям вещах. Специалисты выделили семь привычек, которые доказывают, что человеку необходимо начать работать с хорошим отношением к себе и повышать самооценку, сообщает pg21.

  • Неумение принимать комплименты:

Неуверенные в себе женщины склонны отвечать на комплименты с сомнением, часто занижая свои достижения. Они редко наслаждаются моментом признания своих заслуг.

  • Частые жалобы на жизнь:

Женщины с пониженной самооценкой склонны видеть мир в темных оттенках, часто жалуясь на несправедливость жизни. Они часто ощущают себя жертвами обстоятельств и не осознают своей способности влиять на собственное счастье.

  • Обесценивание других людей:

Недостаток уверенности в себе может выражаться в подавлении других. Неуверенные женщины могут стараться поднять свою самооценку за счет критики и сарказма по отношению к окружающим.

  • Спутанная речь и резкая жестикуляция:

Женщины, страдающие неуверенностью, могут проявлять нервозность через активную жестикуляцию и спутанную речь. Это отражает их внутреннее напряжение и неуравновешенность.

  • Консервативная одежда:

Низкая самооценка может проявляться в выборе скучной и незаметной одежды. Несмотря на наличие средств, такие женщины могут ограничивать себя в возможности выделиться.

  • Постоянные вопросы и неумение рассказывать о себе:

Неуверенные женщины могут сосредотачиваться только на вопросах к другим, избегая рассказывать о себе. Их интерес часто ограничивается внешним миром, и они не чувствуют уверенности делиться своим внутренним миром.

  • Неумение принимать благодарность:

Трудно принимать благодарность и заслуги за свои действия — еще один показатель неуверенности. Это может происходить из убеждения, что они не заслуживают признания и благодарности.

Важно осознавать эти привычки и, при необходимости, обращаться за помощью специалистов для улучшения самооценки и развития уверенности в себе.

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