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Секрет вкуснейших сладких маринованных помидоров на зиму раскрыли: рецепт исключительно для опытных хозяек

Если вы считаете себя настоящим мастером кулина...

agro-tm.ru

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Если вы считаете себя настоящим мастером кулинарии и хотите порадовать свою семью оригинальными заготовками на зиму, попробуйте приготовить сладкие маринованные помидоры по этому особому рецепту.

Эти томаты будут радовать вас своим сочным вкусом и насыщенным ароматом, став настоящим украшением вашего зимнего стола.

Ингредиенты:

  • Спелые, средние по размеру помидоры — 2 кг
  • Вода — 1 литр
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 50 г
  • Уксус 9% — 150 мл
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Душистый перец горошком — 5-6 шт.
  • Чеснок — 4-5 зубчиков, нарезанных пластинками
  • Листья смородины — 5-6 шт.
  • Зонтики укропа — 2-3 шт.
  • Черный перец горошком — 8-10 шт.
  • Гвоздика — 4-5 шт.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка посуды: тщательно вымойте банки и крышки, а затем простерилизуйте их любым удобным способом — на пару, в духовке или микроволновой печи.
  2. Подготовка помидоров: Вымойте помидоры и проколите их у основания зубочисткой, чтобы они не лопнули при заливке горячим маринадом.
  3. Закладка специй: на дно стерилизованных банок положите листья смородины, лавровый лист, душистый и черный перец, гвоздику, пластинки чеснока и зонтики укропа.
  4. Укладка помидоров: наполните банки помидорами, стараясь уложить их плотно и аккуратно, чтобы не повредить. Крупные помидоры можно разделить на слои, пересыпая их специями.
  5. Приготовление маринада: вскипятите 1 литр воды, добавьте в неё сахар и соль, тщательно перемешайте до полного растворения. Затем влейте уксус и снова доведите до кипения.
  6. Заливка маринадом: залейте помидоры кипящим маринадом, заполнив банки до самого верха. Быстро закройте стерилизованными крышками.
  7. Процесс консервации: переверните банки вверх дном и укутайте их теплым пледом или полотенцем, оставив их в таком положении до полного остывания. Это поможет завершить процесс пастеризации естественным образом.
  8. Хранение: полностью остывшие банки храните в прохладном и темном месте. Через 2-3 месяца маринованные помидоры будут готовы к употреблению.

Полезные советы:

  • Выбор томатов: для маринования идеально подойдут плотные, мясистые помидоры с тонкой кожицей.
  • Регулировка вкуса: если хотите более насыщенный вкус, добавьте в маринад немного больше сахара или уксуса по вкусу.
  • Эксперименты с пряностями: не бойтесь добавлять различные специи. Например, немного корицы придаст помидорам уникальный, пряный аромат.

Этот рецепт станет находкой для тех, кто ценит гармоничное сочетание сладкого и пикантного вкусов. Сладкие маринованные помидоры отлично дополнят мясные блюда или станут самостоятельным лакомством, которое порадует вас в холодные зимние дни!

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