Цифровой рубль заинтересовал бизнес бесплатными транзакциями

Цифровой рубль может стать бесплатным инструментом расчетов для бизнеса, а также помочь бюджету и гражданам. Об этом в интервью программе «Вести» рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, перевод части расчетов в цифру произойдет в любом случае, поскольку это востребовано участниками рынка.

Одной из функций цифрового рубля Силуанов считает обеспечение целеполагания при планировании расходов. Министр объяснил, что бюджету требуется казначейское сопровождение денег, а использование электронной валюты способствует этому даже на самых низовых уровнях работы компаний. Эксперты при этом смогут оценивать статьи расходов.

Для граждан цифровой рубль бесплатен, потому они получают возможность экономить на переводах. Еще одним направлением представитель финансового блока считает международные транзакции. В Минфине назвали основные способы использования цифрового рубля, связанные с бизнесом, бюджетом и расчетами граждан. Глава ведомства подчеркнул, что нововведение влияет на планирование и анализ расходов.