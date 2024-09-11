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Сало получается, как копченое, но коптить не надо: рецепт от опытной хозяйки

Сало – это не только вкусное, но и традиционное...

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Сало – это не только вкусное, но и традиционное лакомство, которое можно встретить на столах многих гурманов. Его уникальный вкус обычно достигается благодаря процессу копчения, но что делать, если хочется получить такой же аромат без использования дыма?

Существует простой рецепт, который позволяет приготовить сало, похожее на копченое, без необходимости коптить его.

Ингредиенты для «копченого» сала:

  • Килограмм свежего сала
  • 3 столовые ложки соли
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • Чайная ложка горошин черного перца
  • Столовая ложка паприки
  • Чайная ложка кориандра
  • Лавровый лист – 5-6 листов
  • Чайная ложка коптильной жидкости

Пошаговый процесс:

  1. Подготовка сала: удалите любые волоски и хорошо промойте сало под проточной водой.
  2. Маринад: в глубокой миске смешайте соль с измельченным чесноком, черным перцем, паприкой, кориандром и дробленными лавровыми листьями. Добавьте коптильную жидкость, которая придаст салу необходимый аромат.
  3. Маринование: тщательно натрите сало смесью из приправ и жидкости. Убедитесь, что каждый кусок хорошо покрыт специями. Затем уложите сало в контейнер с крышкой или плотно закройте пищевой пленкой и оставьте в холодильнике от 1 до 2 суток.
  4. Завершающая стадия: после того как сало постоит в маринаде, его можно слегка промыть, чтобы убрать лишнюю соль, и нарезать на кусочки. Для полного раскрытия вкуса сало можно слегка подсушить на воздухе или в холодильнике перед подачей на стол.

Подача:

  • Подавайте нарезанное сало с ржаным хлебом, свежими овощами и горчицей. Это идеальный вариант для закуски или дополнения к фермерскому столу.

Этот рецепт позволяет наслаждаться вкусом копченого сала без необходимости использования коптильни, делая его доступным и простым способом приготовления дома.

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