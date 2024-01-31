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С 2 февраля на выезде из города будут отбирать водительские права: стало известно кого это коснется

С 2 февраля на выезде из города будут отбирать водительские права: стало известно кого это коснется

dzen.ru

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Со 2 февраля российских водителей ожидают новые мероприятия по контролю при выезде из многих городов. Контрольные действия будут осуществляться силами дорожных инспекторов при участии представителей налоговой и судебных приставов, сообщили в «Примпресс».

Основной целью плановых рейдов является выявление автовладельцев, обладающих задолженностями.

Эксперты намерены использовать специализированные комплексы для сканирования номеров транспортных средств на дорогах, включая выезды из городов в выходные дни. В случае, если автомобиль принадлежит лицу с задолженностью, владельцу будет предложено погасить долг. Отказ от этого предложения может привести к принятию меры в виде запрета на управление любым видом транспорта. Эта жесткая мера может быть активирована при наличии задолженности в размере от 10 тысяч руб., в том числе по алиментам, налогам или неоплаченным штрафам.

Таким образом, водителям настоятельно рекомендуется заранее проверить свой статус в списке должников на официальном сайте судебных приставов, предотвращая тем самым возможные неприятные ситуации и сохраняя право на управление автомобилем.

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