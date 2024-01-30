С 2 февраля на выезде из города будут отбирать права: стало известно кого это коснется

Согласно информации, предоставленной PRIMPRESS, в ближайшие выходные водителей могут ожидать новые мероприятия контроля на выезде из многих городов. Проверки будут проводиться силами дорожных инспекторов, при участии представителей налоговой и судебных приставов. Основной целью рейдов является выявление автовладельцев с невыплаченными долгами.

Специалисты планируют использовать специальные комплексы для сканирования номеров автомобилей на дорогах, в том числе и на выезде из городов в выходные. Если машина принадлежит должнику, автовладельцу предложат погасить долг. В случае отказа может быть применена мера, заключающаяся в запрете на управление любым транспортным средством. Эта мера может быть активирована при наличии долга от 10 000 рублей по алиментам, налогам или неоплаченным штрафам.

Таким образом, водителям рекомендуется проверить свой статус в списке должников на сайте судебных приставов заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сохранить возможность управлять автомобилем.