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«С 1 ноября мужчинам начнут приходить повестки»: заявление Минобороны РФ

«С 1 ноября мужчинам начнут приходить повестки»: заявление Минобороны РФ

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В текущем 2023 году с 1 октября начался призыв военнообязанных граждан России на службу в армии. Однако, согласно заявлению Министерства обороны, жители крайних северных российских регионов начнут получать повестки только с 1 ноября, сообщил progorod59.

А именно, жители таких регионов как Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Коми оповещения об осеннем призыве на военную службу станут получать уже в ближайшее время - с 1 ноября 2023 года.

Добавим, что депутаты Госдумы РФ ранее приняли закон, в котором предусматривается, что с 1 января 2024 года призывной возраст военнообязанных граждан России повыситься до 30 лет.

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