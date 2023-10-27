«С 1 ноября мужчинам начнут приходить повестки»: заявление Минобороны РФ

В текущем 2023 году с 1 октября начался призыв военнообязанных граждан России на службу в армии. Однако, согласно заявлению Министерства обороны, жители крайних северных российских регионов начнут получать повестки только с 1 ноября, сообщил progorod59.

А именно, жители таких регионов как Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Коми оповещения об осеннем призыве на военную службу станут получать уже в ближайшее время - с 1 ноября 2023 года.

Добавим, что депутаты Госдумы РФ ранее приняли закон, в котором предусматривается, что с 1 января 2024 года призывной возраст военнообязанных граждан России повыситься до 30 лет.