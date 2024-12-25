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Россиянам рассказали о критическом росте цен на бензин в 2025 году: скачок будет колоссальным

Подорожание бензина в России в 2025 году, освещ...

dzen.ru

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В 2025 году жители России столкнутся с значительным подорожанием бензина, ожидается увеличение цен на 10–20%, что значительно превышает официальный уровень инфляции.

Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев указывает, что причиной такого роста стало решение компании «Транснефть» о повышении тарифов в ответ на увеличение налоговой нагрузки.

Причины подорожания

По словам Разуваева, повышение тарифов «Транснефтью» после налогового увеличения стало ключевым фактором, спровоцировавшим рост цен на бензин. Это решение коснулось не только операционных издержек нефтяных компаний, но и в конечном итоге повлияло на стоимость топлива для конечных потребителей.

Экономические последствия

Несмотря на подорожание, Россия остаётся одной из стран с наиболее доступным бензином на мировом уровне. Однако эксперты обеспокоены тем, что дальнейшее увеличение цен может оказать давление на экономику страны, особенно на стоимость жизни и транспортные расходы граждан.

Минимальная прибыль нефтяных компаний

По словам Разуваева, несмотря на подорожание, нефтяные компании испытывают сложности с получением прибыли из-за высоких налогов и тарифов. Это подчеркивает сложность ситуации, в которой увеличение налоговой нагрузки несоразмерно влияет на рентабельность отрасли.

Детальный анализ ценообразования

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко разъяснил структуру ценообразования на бензин. Основные составляющие цены — это налог на добычу полезных ископаемых (около 30%), акцизы (20%) и НДС (20%). Эти факторы совокупно оказывают значительное влияние на конечную стоимость продукта для потребителя.

Взгляд в будущее

В условиях предстоящих изменений эксперты рекомендуют потребителям и бизнесу тщательно планировать свои расходы и искать возможные пути снижения зависимости от бензина, включая переход на альтернативные виды топлива или более экономичные транспортные средства, сообщает ura.news.

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