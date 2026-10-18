Татарстан оказался восьмым по продажам е-ОСАГО в России

За девять месяцев 2026 года в Татарстане приобрели 1,14 млн электронных полисов ОСАГО. Это вывело республику на восьмую строчку среди регионов-лидеров, сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

По России за три квартала продажи достигли 43,3 млн е-ОСАГО. Показатель вырос на 60% к прошлому году, а доля электронных полисов составила 82% от всего ОСАГО. В сентябре был поставлен рекорд года — 5,3 млн штук.

Список субъектов с наибольшим объемом возглавила Москва: 4,7 млн полисов. Следом расположились Московская область с 3,4 млн и Краснодарский край с 2,4 млн. На первую десятку пришлось 46% всех продаж.

Стоимость ОСАГО в стране растет на фоне реформ. Рынок подстраивается к обновленному перечню запчастей и предстоящему увеличению лимитов выплат.