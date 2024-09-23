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Роспотребнадзор сообщил об изменении ситуации с новым вариантом COVID-19

Роспотребнадзор внимательно следит за развитием...

bloomberg.com

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Роспотребнадзор активно отслеживает развитие ситуации с новым вариантом коронавируса, известным как XEC, который впервые был идентифицирован в Германии и уже обнаружен в ряде других стран. Этот штамм представляет собой рекомбинацию двух предыдущих подвариантов омикрона и характеризуется быстрым распространением и симптомами, схожими с ранее известными формами вируса.

Профилактический мониторинг и реакция на новую угрозу

Специалисты Роспотребнадзора ведут непрерывный мониторинг нового варианта, чтобы оценить уровень его распространения и потенциальную опасность для общественного здоровья. "Мы продолжаем тщательно следить за всеми вариантами SARS-CoV-2, чтобы своевременно реагировать на изменения в эпидемиологической обстановке," — отметили в ведомстве.

XEC, как указывают в Роспотребнадзоре, проявляется лихорадкой, болями в горле, кашлем, потерей обоняния, утомляемостью и другими симптомами, которые делают его похожим на другие формы омикрона.

Эпидемиологические особенности нового штамма

Первое появление XEC было зафиксировано в Германии в июне 2024 года, и с тех пор его присутствие подтверждено в нескольких странах. Несмотря на высокую скорость распространения, по данным Роспотребнадзора, вариант XEC не демонстрирует уникальных или особенно опасных свойств.

Как подготовиться и защитить себя

Власти рекомендуют гражданам оставаться на связи с официальными сообщениями и следовать рекомендациям по профилактике, чтобы уменьшить риски заражения. Помимо стандартных мер, таких как ношение масок и социальное дистанцирование, важно обратить внимание на симптомы и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Роспотребнадзор призывает граждан к ответственности и соблюдению рекомендаций, чтобы совместными усилиями минимизировать распространение нового варианта вируса и защитить общественное здоровье, пишет interfax.ru.

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