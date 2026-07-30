Больничный для самозанятых с августа 2026 года: выплаты получат не все

Для самозанятых август 2026 года стал важной датой: впервые участники добровольного социального страхования смогут получить оплату больничного. Но автоматической выплаты для всех плательщиков налога на профессиональный доход не будет.

Право появится только у тех, кто заранее вступил в пилотный проект Социального фонда России и не сорвал график взносов. Главный фильтр — шесть полных месяцев непрерывной уплаты.

Что изменилось для самозанятых в 2026 году

С 2026 года в России запущен эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Он рассчитан на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года, о чём сообщал КонсультантПлюс.

Раньше плательщики налога на профессиональный доход не могли рассчитывать на обычный оплачиваемый больничный, если работали только как самозанятые. Теперь такая возможность появилась, но только при добровольном участии и самостоятельной уплате взносов.

Самозанятые остаются особой категорией занятых: они сами отвечают за налоги, доходы и социальные гарантии. Новый механизм впервые даёт им шанс получить защиту при болезни, но не делает её обязательной.

«Эксперимент закрывает давний пробел: самозанятый может заболеть так же, как наёмный работник, но раньше в этот период он фактически оставался без дохода», пояснил юрист по социальному праву Андрей Кузнецов.

Кто получит первые выплаты в августе

Первые выплаты по больничным в августе 2026 года получат не все самозанятые, а только ранние участники эксперимента.

Как уточнил Социальный фонд России, речь идёт о тех, кто подал заявление о вступлении в программу в январе 2026 года и начал платить взносы с февраля.

По правилам, право на пособие возникает спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо после шести месяцев непрерывной ежемесячной уплаты. У январских участников первый платёж пришёлся на февраль, поэтому по итогам июля у них появляется право на больничный, а выплаты могут поступить в августе — если больничный лист будет закрыт.

Именно поэтому формулировка «с 1 августа самозанятые получат больничные» требует уточнения: деньги придут только тем, кто выполнил условия пилота.

Главное условие: шесть месяцев без перерыва

Ключевое требование — непрерывная уплата страховых взносов за себя в течение шести полных календарных месяцев.

Если самозанятый вступил в программу, но пропустил платёж, право на выплату может сдвинуться. Для новых участников отсчёт начинается с месяца первого платежа.

Это означает, что человек, который подключился к программе позже февраля, не сможет претендовать на выплату уже в августе. Его право на больничный наступит позднее — после выполнения шестимесячного условия.

«Здесь всё строится на дисциплине. Сам факт регистрации в качестве самозанятого не даёт больничный — его даёт участие в страховании и регулярная уплата взносов», отметил Андрей Кузнецов.

Сколько нужно платить самозанятому

Самозанятый сам выбирает страховую сумму: 35 000 или 50 000 рублей. От неё зависит и размер ежемесячного взноса, и будущая выплата.

Тариф составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. При базе 35 000 рублей ежемесячный взнос равен 1344 рубля. При базе 50 000 рублей — 1920 рублей.

Эти условия также указаны на странице Минтруда России, посвящённой добровольному социальному страхованию самозанятых.

Заплатить можно ежемесячно или единовременно за период от месяца до года. Но право на пособие всё равно связано с установленным сроком участия.

Как выбрать страховую сумму

Страховая сумма 35 000 рублей подойдёт тем, кто хочет снизить ежемесячную нагрузку. Это вариант с меньшим взносом, но и возможная выплата будет ниже.

Сумма 50 000 рублей требует большего ежемесячного платежа, зато даёт более высокий ориентир для расчёта пособия.

Важно понимать: страховая сумма — не всегда сумма, которую человек автоматически получит за больничный. Итоговая выплата зависит от продолжительности больничного, страхового стажа и периода уплаты взносов.

Для самозанятых с нестабильным доходом выбор суммы становится финансовым решением: нужно заранее оценить, готовы ли они платить каждый месяц и насколько важна защита на случай болезни.

Как вступить в программу

Подать заявление на участие можно через приложение «Мой налог», через Госуслуги или клиентскую службу Социального фонда. Об этом также сообщала ФНС России.

После вступления самозанятый выбирает страховую сумму и начинает перечислять взносы. Без заявления и платежей право на оплачиваемый больничный не возникает.

Участие остаётся добровольным. Если человек не подключался к программе, он продолжает работать в обычном режиме НПД, но больничный за счёт СФР ему не положен.

Что будет с теми, кто опоздал

Если самозанятый решил подключиться только летом 2026 года, он не теряет возможность участвовать в эксперименте. Но первые выплаты для него будут доступны позже.

Например, если первый платёж внесён в июле, шестимесячный срок начнёт отсчитываться с этого периода по правилам программы. Значит, рассчитывать на больничный сразу в августе не получится.

Это важный момент для тех, кто узнал о пилоте только сейчас. Программа не закрыта, но быстрых выплат без периода уплаты не предусматривает.

Какие больничные оплачиваются

Речь идёт о пособии по временной нетрудоспособности — ситуации, когда самозанятый заболел или получил травму и не может работать.

Больничный оформляется в обычном порядке через медицинскую организацию. После закрытия листка нетрудоспособности СФР проверяет право на выплату и рассчитывает сумму.

Если самозанятый одновременно работает по трудовому договору, порядок может быть сложнее: выплаты по месту работы и добровольному страхованию нужно рассматривать с учётом конкретной ситуации.

Почему это важно для рынка труда

Многие самозанятые работают без оплачиваемого отпуска, больничного и привычного пакета социальных гарантий. Болезнь для них часто означает прямую потерю дохода: нет заказов — нет денег.

Эксперимент меняет эту логику. Самозанятый впервые может заранее купить себе страховую защиту на случай болезни, не меняя налоговый режим и не становясь наёмным работником.

Но у механизма есть и слабое место: он требует регулярных платежей. Для людей с сезонным или нестабильным доходом даже 1344 рубля в месяц могут быть заметной нагрузкой.

На что обратить внимание перед вступлением

Перед подключением стоит оценить три вещи: насколько стабилен доход, как часто возникают периоды болезни и какая страховая сумма реально посильна.

Также важно не путать добровольные взносы на больничный с пенсионными взносами. Это разные механизмы социальной защиты.

Если цель — именно оплачиваемый больничный, нужно вступать в программу страхования на случай временной нетрудоспособности. Если цель — пенсионные права, это другой порядок добровольной уплаты.

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