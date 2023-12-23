Новости России
· Алина Алмакаева

Расставание или свадьба? Полнолуние 27 декабря перевернет личную жизнь трех знаков зодиака

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27 декабря намечается полнолуние, которое изменит личную жизнь трех знаков зодиака. Кто-то забеременеет, другие переедут, а последние надумают жениться.

Овен
В период полной луны вам нужно будет принят важное решение, которое связано с переездом, арендой или приобретением недвижимости. Также в семье Овнов может раскрыться важная семейная тайна, которая соберет всех за одним столом.

Козерог
У Козерогов ключевым моментом будет принятие решения о свадьбе или разводе. А от принятого решения будет зависеть то, где вы будете жить в следующем году.

Рыбы
Во время полнолуния любимый человек Рыб откроет сокровенную тайну, которая может полностью изменить вашу жизнь. Кроме того, к концу декабря Рыбы могут узнать о беременности.

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