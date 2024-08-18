Путин назначил Цивилеву статс-секретарем – заместителем министра обороны России

В недавнем указе, опубликованном на портале правовых актов, президент России Владимир Путин официально назначил Анну Цивилеву на новую должность статс-секретаря – заместителя министра обороны России. Это назначение отражает значительные изменения в структуре российского военного ведомства, а также подчеркивает усиленное внимание к социальной политике в армии.

Анна Цивилева, ранее занимавшаяся вопросами социальной поддержки и жилищного обеспечения военнослужащих, продемонстрировала свою компетентность на посту председателя государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд, созданный по инициативе Путина, ориентирован на оказание помощи участникам специальных операций и их семьям, а также семьям погибших бойцов. Его цель – обеспечение бесперебойной поддержки без лишней бюрократии.

Решение о назначении Цивилевой подчеркивает ее успехи в управлении социальными аспектами военной службы и переносит ее опыт на более высокий уровень в Министерстве обороны. Такой шаг со стороны Кремля возможно сигнализирует о планах углубления и расширения социальных программ, особенно в контексте текущих и будущих военных операций.

Политолог Евгений Минченко отметил, что Цивилева принесет в министерство свой опыт из «Защитников Отечества», где она зарекомендовала себя как эффективный руководитель. Ее способность организовывать работу, направленную на человеческий фактор, востребована в условиях, когда военное ведомство стремится улучшить условия службы и повысить моральный дух солдат.

В контексте широких административных изменений, происходящих в российском правительстве, указ о назначении Цивилевой сопровождается еще одним важным кадровым решением: назначением Сергея Бутина первым заместителем министра иностранных дел. Эти изменения отражают текущие приоритеты и адаптации в высших эшелонах российского государственного управления, сообщает vedomosti.ru.