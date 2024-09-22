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«Против Дзюбы всегда очень сложно играть»: тренер «Краснодара» Мусаев высказался о футболисте

В рамках 9-го тура МИР РПЛ команда «Краснодар» ...

fc-zenit.ru

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В рамках 9-го тура МИР РПЛ команда «Краснодар» отметила важный этап в своей истории, достигнув значительной отметки в карьере своего главного тренера Мурада Мусаева — 150 матчей на посту руководителя. Поединок против «Акрона» завершился со счётом 5:2 в пользу «Краснодара», который теперь возглавляет таблицу РПЛ с 21 очком.

Мурад Мусаев поделился своими впечатлениями о матче, отметив, что, несмотря на кажущуюся лёгкость, игра получилась непростой. «Акрон» оказал серьёзное сопротивление, а столкновение с такими опытными игроками, как Артем Дзюба, всегда добавляет сложности. «Я горжусь тем, как наша команда проявила себя на поле, особенно радует вклад тех, кто выходил на замену», — сказал Мусаев.

Особенное внимание тренер уделил значимости этого матча в его карьере: «150 матчей во главе команды — это не просто цифра, это отражение долгого пути, который мы прошли вместе. Сегодняшняя победа стала лучшим подарком, который мы могли сделать друг другу».

По словам Мусаева, настроение в команде сейчас отличное, что важно перед предстоящей игрой с «Зенитом», которая обещает быть одним из ключевых моментов сезона.

С этой победой «Краснодар» не только укрепил свои позиции в лиге, но и дал мощный заряд уверенности всей команде на предстоящие испытания, пишет matchtv.ru.

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