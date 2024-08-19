Прощание с легендой: Ален Делон ушел из жизни

Легендарный французский актер Ален Делон скончался на своем имении в возрасте 88 лет, оставив после себя богатое кинематографическое наследие. Эта печальная новость была подтверждена его детьми Фабьеном, Анушкой и Антони, которые призвали общественность уважать их частную жизнь в этот трудный период.

Любимое убежище последних лет

Делон умер в своем доме, расположенном в живописной коммуне Души в департаменте Луаре. Актер, проведший в этом месте более полувека, настолько полюбил его, что выразил желание быть похороненным там же, рядом с местами захоронения своих многочисленных собак.

Сложные отношения и семейные разногласия

Последние годы жизни Делона были омрачены конфликтом с его давней спутницей Хироми Роллен. Дети актера обвиняли женщину в том, что она изолировала их отца и злоупотребляла его доверием. Эта борьба достигла своего апогея после того, как Делон пережил сердечный приступ в 2019 году, и Роллен переехала жить к нему.

Заключительные главы выдающейся карьеры

Ален Делон оставил неизгладимый след в мировом кино, благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Рокко и его братья", "Борсалино", и "Бассейн". Его изысканное мастерство и уникальная харизма сделали его одним из самых ярких и узнаваемых актеров своего времени. В 2017 году Делон объявил о завершении своей актерской карьеры, после чего посвятил себя личной жизни и управлению своим имуществом.

Наследие и воздействие на культуру

Ален Делон навсегда останется символом золотой эры французского кинематографа. Его вклад в искусство и культуру продолжит вдохновлять будущие поколения актеров и киноматографистов. Прощальная церемония еще не назначена, но ожидается, что она соберет множество поклонников и коллег по цеху, желающих отдать последнюю дань уважения этому выдающемуся артисту, пишет interfax.ru.