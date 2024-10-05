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Призыв уже начался: Путин подписал указ о службе в армии, касается всех от 18 до 30 лет

В ходе осеннего призыва в российскую армию буде...

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В ходе осеннего призыва в российскую армию будет мобилизовано 133 тысячи граждан. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Срок службы по-прежнему составляет один год. Начало отправки новобранцев на службу намечено на 15 октября. Призыв касается граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Параллельно на запас будут уволены солдаты, сержанты, матросы и старшины, у которых завершился срок службы. Период призыва продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года, как указано в документе. В этом призыве будут вручаться бумажные повестки, о чем ранее сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он отметил, что повестки будут передаваться как лично с подписью, так и отправляться почтой.

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