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«Приватизация породила класс нищих собственников»: власти предлагают изъять из собственности квартиры у самых бедных

«Приватизация породила класс нищих собственников»: власти предлагают изъять из собственности квартиры у самых бедных

investvlg.ru

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Андрей Широков, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, выразил мнение о том, что большинство населения российского государства не в состоянии оплачивать достаточные суммы за содержание жилья. Согласно его данным, средний платеж за общедолевое имущество составляет всего 25 рублей за квадратный метр каждый месяц, что недостаточно для обеспечения нормальной эксплуатации.

Эксперт отметил, что, несмотря на деградацию инфраструктуры из-за недофинансирования, власти не могут увеличить плату, так как это не будет понято населением. Он также высказал мнение, что приватизация жилья стала одной из крупнейших ошибок 90-х годов, порождая класс «нищих собственников», которые не способны или не желают обеспечивать управление и обслуживание своего имущества.

Широков предложил рассмотреть возможность добровольной деприватизации части квартир с созданием сегмента арендного субсидированного жилья. Он предложил ориентироваться на малоимущих граждан и предоставить муниципалитетам ответственность за управление и обслуживание такого жилья, передает aif.ru.

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