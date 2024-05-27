Принято сложное решение: выходные в День России продлятся целую неделю

Россияне могут насладиться неделей отдыха в честь Дня России. Эту возможность могут использовать все трудящиеся, и в некоторых регионах уже приняты соответствующие документы.

День России является государственным и официальным праздником для большинства жителей страны. В 2024 году данный праздник приходится на среду, что позволяет насладиться выходным 12 июня посреди недели. Однако некоторые работники смогут увеличить свой отпуск.

Каждый сотрудник имеет право на оплачиваемый отпуск в любое время, и ни один руководитель не вправе отказать ему в этом. За год можно взять две недели отпуска. Таким образом, если работник возьмет отпуск 10-11 и 13-14 июня, то он сможет насладиться целой неделей отдыха благодаря праздничному дню в честь Дня России.

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