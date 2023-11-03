«Пора возвращаться домой»: омбудсмен Москалькова предложила вернуть мобилизованных домой. Кого коснется?

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выразила инициативу пересмотреть порядок установления отпусков для военнослужащих в зоне СВО на Украине, сообщает NEWS.ru.

Государственная и политическая деятельница считает, что к президенту России Владимиру Путину и к органам власти в целом следует обратиться с предложением внести изменения в приказ Министерства обороны, подразумевающие возвращение участников СВО, мобилизованных во время прошлого масштабного призыва.

Свою инициативу Татьяна Москалькова объяснила тем, что очень часто стали поступать вопросы от военнослужащих и их семей, касающихся отпусков и увольнений со службы в зоне боевых действий на Украине. Дело в том, что у участников Спецоперации более чем за год нахождения на службе могли измениться семейные обстоятельства: заболели члены семьи или родился ребенок. Однако такие негативные или радостные события не являются причинами для отпуска или увольнения, в связи с этим правительству РФ необходимо пересмотреть правила службы в зоне боевых действий, заявила Москалькова.