Получат только владельцы карт «Мир»: эксперт рассказал о единоразовой выплате 16 тысяч

Почти 16 000 рублей будет перечислено на банковские карточки граждан РФ, пользующихся системой «Мир». Согласно высказыванию финансового эксперта, это единоразовое пособие, которое доступно только держателям особого статуса.

Этот статус присваивается донорам, предоставляя им право на государственные выплаты. Чтобы получить ежегодное пособие, необходимо обладать почетным званием донора. Звание же это присваиваться тем россиянам, которые сдавали компоненты крови 60 и более раз, а саму кровь - 40 раз. При этом для получения данного звания нужно подтвердить свою бескорыстность, то есть доказать, что ни за одну сдачу крови человек не брал денежное вознаграждение.

В ближайшем будущем все выплаты россиянам со званием почетных доноров будут осуществляться только на карты российской платежной системы «Мир». Люди с почетным званием донора получат единовременное пособие суммой около 16,5 тысячи рублей на свои банковские карты. Те граждане, которые получили данное звание, могут обратиться для подачи заявления на выплату в органы социальной защиты, сообщает progorod43.