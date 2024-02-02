Новости России
· Ульяна Сенько

Получат только владельцы карт «Мир»: эксперт рассказал о единоразовой выплате 16 тысяч

Получат только владельцы карт «Мир»: эксперт рассказал о единоразовой выплате 16 тысяч

ridus.ru

Подписаться в Telegram

Почти 16 000 рублей будет перечислено на банковские карточки граждан РФ, пользующихся системой «Мир». Согласно высказыванию финансового эксперта, это единоразовое пособие, которое доступно только держателям особого статуса.

Этот статус присваивается донорам, предоставляя им право на государственные выплаты. Чтобы получить ежегодное пособие, необходимо обладать почетным званием донора. Звание же это присваиваться тем россиянам, которые сдавали компоненты крови 60 и более раз, а саму кровь - 40 раз. При этом для получения данного звания нужно подтвердить свою бескорыстность, то есть доказать, что ни за одну сдачу крови человек не брал денежное вознаграждение.

В ближайшем будущем все выплаты россиянам со званием почетных доноров будут осуществляться только на карты российской платежной системы «Мир». Люди с почетным званием донора получат единовременное пособие суммой около 16,5 тысячи рублей на свои банковские карты. Те граждане, которые получили данное звание, могут обратиться для подачи заявления на выплату в органы социальной защиты, сообщает progorod43.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

уничтожение клопов в солнечногорске

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

ремонт стиральных машин канди в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 минуты назад

Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

21 час назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы