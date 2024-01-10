Покупать или не покупать? Эксперты рассказали россиянам, что будет с ипотекой в 2024 году

По данным gazeta.ru, в 2024 году ожидается изменение обстановки на рынке недвижимости Российской Федерации.

Согласно информации, первоначальный взнос по ипотеке был увеличен, что приведет к снижению спроса на квартиры в новостройках примерно на 20-30%. На вторичном рынке уже заметен спад спроса из-за роста процентных ставок с 16% до 25%, что сократило объем ипотечных сделок.

Руслан Сырцов, эксперт в сфере недвижимости, отметил, что правительство российского государства в конце 2023 года сократило поддержку ипотеки до 8% годовых и увеличило первоначальный взнос до 30%. Эти изменения, согласно его мнению, вызовут дополнительное снижение спроса на жилье в стране. Льготные условия для ипотеки стали менее доступными, и, по словам эксперта, осталось всего около 300 квартир, на которые распространяются льготные условия.

Эксперты также не исключают возможность полной отмены льготной ипотеки летом 2024 года. В связи с этим рекомендуется россиянам как можно скорее рассмотреть возможность приобретения жилья по семейной или IT-ипотекам до того, как прогнозы специалистов могут сбыться.

Однако, если у граждан РФ нет возможности брать льготную ипотеку, то специалисты советуют отложить приобретение квартир в 2024 году и дождаться периода, когда стандартные ипотечные ставки вернутся в норму. До этого времени лучшим решением будет складывать деньги на первоначальный взнос на накопительные вклады. Вместе с тем эксперты предостерегают от спекуляции: если приобрести квартиру сейчас и надеяться, что позже ее можно будет продать подороже, то такие планы могут провалиться ввиду нестабильной ситуации на российском рынке недвижимости.