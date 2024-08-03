Подорожают до 50 процентов: на какие товары сильно взлетит цена в августе

В преддверии осени россиян ожидает значительный скачок цен на широкий спектр товаров — от продовольствия до одежды и косметики. Рост ценок обусловлен предстоящим увеличением тарифов на импорт из стран, которые демонстрируют недружественную политику в отношении России.

Согласно новому постановлению, которое вступит в силу в конце июля, уже к середине августа стоимость импортных товаров может возрасти весьма ощутимо. В частности, ожидается, что цены на некоторые категории товаров подскочат до 50%. Продление этих мер предполагается и на следующий год.

Заметным будет подорожание зарубежных сладостей, таких как Nutella, Oreo и другие популярные бренды, на которые цены вырастут примерно на 15%. Однако аналоги, импортируемые из стран, не входящих в список недружественных, таких как Турция, останутся без изменений в ценообразовании.

Более того, предстоящие изменения коснутся и таких товаров, как косметика и парфюмерия от мировых производителей, где рост цен может достигнуть 35%. Средства личной гигиены также не избежат повышения стоимости.

Однако наиболее ощутимым будет удар по стоимости одежды, особенно той, что поступает из стран Балтии — здесь цены взлетят на целых 50%. Наряду с этим, увеличение коснется строительных материалов, охотничьего и спортивного оружия, а также электроники.

Подготовка к предстоящим изменениям уже началась, и россияне, возможно, столкнутся с необходимостью пересмотреть свои привычные покупательские предпочтения в свете новых экономических реалий.