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«Почему мы не можем еще завтра миллион мобилизовать: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал возможность мобилизации 300 тысяч в августе

Гурулев отметил успешное пополнение рядов вооруженных сил за счет добровольцев, привлекаемых к контрактной службе

molva33.ru

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В последнее время в России активно обсуждается тема дополнительной мобилизации. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев поделился своими размышлениями на этот счет в своем телеграм-канале, акцентируя внимание на текущем положении вопроса и возможных последствиях для страны.

Гурулев отметил успешное пополнение рядов вооруженных сил за счет добровольцев, привлекаемых к контрактной службе. Однако, он поднял вопрос о возможности мобилизации дополнительного миллиона человек, обсуждая сложности и реалистичность такого мероприятия.

Одним из ключевых моментов, на которые указал Гурулев, является обеспечение новых солдат всем необходимым — от униформы до специализированного обучения. Современный оборонно-промышленный комплекс России активно работает над поддержкой текущих военных нужд, но масштабное расширение войск требует дополнительных ресурсов и времени для адаптации производственных мощностей.


Второй аспект, который поднял Гурулев — это социально-экономическое воздействие мобилизации. Отрыв людей от их обыденной жизни и работы вносит значительные изменения не только в жизнь самих призывников, но и в функционирование всей экономики. Мобилизация может привести к нехватке рабочих рук на промышленных предприятиях и существенно повлиять на производство в ключевых отраслях, таких как энергетика и химическая промышленность.

Гурулев подчеркнул, что в российской армии сегодня служат люди, способные выполнять свои обязанности на высоком уровне, и включение в армию лишь наиболее подготовленных и подходящих кандидатов является приоритетом. По его мнению, проведение масштабной мобилизации в текущих условиях было бы нецелесообразно и могло бы оказать негативное влияние на общественное и экономическое положение в стране.

Эти размышления Гурулева стимулируют активное обсуждение среди политиков, экспертов и граждан, подчеркивая сложность принятия решений в условиях современных вызовов.

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