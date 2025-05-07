Платить не придется. Начиная с 18 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера
люберцы.рф
В мае 2025 года пенсионеров ждёт приятная новость — бесплатный проезд на общественном транспорте.
Рассказываем, кто и как может воспользоваться новой льготой.
Что входит в бесплатный проезд?
С 1 мая по 1 июня 2025 года пенсионеры смогут бесплатно ездить:
- на автобусах,
- троллейбусах,
- трамваях — в пределах своего населённого пункта.
Условия:
- На карту записывается 10 бесплатных поездок
- Льгота действует в течение одного месяца
- Распространяется только на городской общественный транспорт
Как получить транспортную карту?
Чтобы оформить карту:
- Обратитесь в пункт выдачи — адреса можно узнать в местной администрации или отделении соцзащиты
- Предъявите паспорт или пенсионное удостоверение
- Получите карту в конце апреля — она активируется с 1 мая
Дополнительные льготы для дачников
Уже в апреле некоторые пенсионеры смогут оформить проезд до дачных участков на льготных условиях:
- Требуется регистрация в органах соцзащиты
- Условия могут отличаться по регионам
- Льгота действует на дачные маршруты и автобусы выходного дня
Кто предложил инициативу?
«Предложение о бесплатном проезде для пенсионеров исходило от молодёжных организаций и получило широкую поддержку на региональном уровне», —
отмечает эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева.
Что важно помнить
- Карта — именная, пользоваться ею может только владелец
- Количество поездок — ограничено 10 в месяц
- После окончания срока действия карту можно будет продлить, если программа будет расширена
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