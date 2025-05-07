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Платить не придется. Начиная с 18 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

Пенсионеры смогут бесплатно ездить на транспорт...

люберцы.рф

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В мае 2025 года пенсионеров ждёт приятная новость — бесплатный проезд на общественном транспорте.

Рассказываем, кто и как может воспользоваться новой льготой.

Что входит в бесплатный проезд?

С 1 мая по 1 июня 2025 года пенсионеры смогут бесплатно ездить:

  • на автобусах,
  • троллейбусах,
  • трамваях — в пределах своего населённого пункта.

Условия:

  • На карту записывается 10 бесплатных поездок
  • Льгота действует в течение одного месяца
  • Распространяется только на городской общественный транспорт

Как получить транспортную карту?

Чтобы оформить карту:

  • Обратитесь в пункт выдачи — адреса можно узнать в местной администрации или отделении соцзащиты
  • Предъявите паспорт или пенсионное удостоверение
  • Получите карту в конце апреля — она активируется с 1 мая

Дополнительные льготы для дачников

Уже в апреле некоторые пенсионеры смогут оформить проезд до дачных участков на льготных условиях:

  • Требуется регистрация в органах соцзащиты
  • Условия могут отличаться по регионам
  • Льгота действует на дачные маршруты и автобусы выходного дня

Кто предложил инициативу?

«Предложение о бесплатном проезде для пенсионеров исходило от молодёжных организаций и получило широкую поддержку на региональном уровне», —

отмечает эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева.

Что важно помнить

  • Карта — именная, пользоваться ею может только владелец
  • Количество поездок — ограничено 10 в месяц
  • После окончания срока действия карту можно будет продлить, если программа будет расширена

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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