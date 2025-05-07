Платить не придется. Начиная с 18 мая новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В мае 2025 года пенсионеров ждёт приятная новость — бесплатный проезд на общественном транспорте.

Рассказываем, кто и как может воспользоваться новой льготой.

Что входит в бесплатный проезд?

С 1 мая по 1 июня 2025 года пенсионеры смогут бесплатно ездить:

на автобусах,

троллейбусах,

трамваях — в пределах своего населённого пункта.

Условия:

На карту записывается 10 бесплатных поездок

Льгота действует в течение одного месяца

Распространяется только на городской общественный транспорт

Как получить транспортную карту?

Чтобы оформить карту:

Обратитесь в пункт выдачи — адреса можно узнать в местной администрации или отделении соцзащиты

Предъявите паспорт или пенсионное удостоверение

Получите карту в конце апреля — она активируется с 1 мая

Дополнительные льготы для дачников

Уже в апреле некоторые пенсионеры смогут оформить проезд до дачных участков на льготных условиях:

Требуется регистрация в органах соцзащиты

Условия могут отличаться по регионам

Льгота действует на дачные маршруты и автобусы выходного дня

Кто предложил инициативу?

«Предложение о бесплатном проезде для пенсионеров исходило от молодёжных организаций и получило широкую поддержку на региональном уровне», —

отмечает эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева.

Что важно помнить