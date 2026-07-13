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Татарстан завалило крупным градом в разгар июля

Служба новостей Автор статьи
В Алексеевском районе Татарстана выпал крупный ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Алексеевском районе Татарстана сегодня выпал крупный град. Фотографии снежного покрова в разгар лета появились в соцсетях.

Гидрометцентр республики предупреждал о непогоде заранее. На завтра объявлено новое предупреждение: ожидаются сильные дожди и ливни, в отдельных районах — грозы и град, порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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