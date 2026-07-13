Татарстан завалило крупным градом в разгар июля

В Алексеевском районе Татарстана сегодня выпал крупный град. Фотографии снежного покрова в разгар лета появились в соцсетях.

Гидрометцентр республики предупреждал о непогоде заранее. На завтра объявлено новое предупреждение: ожидаются сильные дожди и ливни, в отдельных районах — грозы и град, порывы ветра до 15–20 метров в секунду.