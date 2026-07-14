Инсайдер раскрыл характеристики Honor Robot Phone с роборукой

В сети появились подробности о смартфоне Honor Robot Phone, который, по данным инсайдера Digital Chat Station, выйдет в августе. Устройство получит плоский экран диагональю 6,3–6,4 дюйма с разрешением 1.5K и тонкими рамками.

Смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Основная камера — 200 Мп с апертурой f/1.6 и системой стабилизации 4D Gimbal. Также ожидаются 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и ещё один 200-мегапиксельный перископный объектив. Обработкой изображений займётся фирменная технология Ailai.

Отличительная особенность модели — роботизированная рука с камерой, которая, по словам источника, существенно повлияет на цену. Другие характеристики и дата официального анонса пока не раскрыты.