Технологии

Инсайдер раскрыл характеристики Honor Robot Phone с роборукой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В сети появились подробности о смартфоне Honor Robot Phone, который, по данным инсайдера Digital Chat Station, выйдет в августе. Устройство получит плоский экран диагональю 6,3–6,4 дюйма с разрешением 1.5K и тонкими рамками.

Смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Основная камера — 200 Мп с апертурой f/1.6 и системой стабилизации 4D Gimbal. Также ожидаются 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и ещё один 200-мегапиксельный перископный объектив. Обработкой изображений займётся фирменная технология Ailai.

Отличительная особенность модели — роботизированная рука с камерой, которая, по словам источника, существенно повлияет на цену. Другие характеристики и дата официального анонса пока не раскрыты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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