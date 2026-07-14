Алексей Клонцак назначен замминистра цифрового развития Татарстана

Новым заместителем министра цифрового развития Татарстана стал Алексей Клонцак. Об этом сообщил вице-премьер республики Шамиль Гафаров на коллегии регионального Минцифры.

«Он давно в нашей команде и доказал свою компетентность. Я уверен, что он заслуживает должности заместителя министра цифрового развития Республики Татарстан и у него все получится», — отметил Гафаров.

Алексей Клонцак более 13 лет работает в IT-отрасли. Он прошел путь от аналитика и менеджера продукта до руководителя департамента в Центре информационных технологий РТ. С 2020 года он возглавлял отдел Центра цифровой трансформации Татарстана, который отвечает за IT-решения для здравоохранения и социальной сферы.

Одним из главных достижений команды под руководством Клонцака в 2022 году стал проект по сертификации Республиканской клинической больницы. Больница первой в системе Минздрава РФ и второй в стране получила международный сертификат HIMSS. Также он руководил проектом по развитию Радиологического дата-центра Татарстана — первого в республике регионального центра телерентгенологии. Центр дистанционно анализирует рентген-, МРТ-, КТ-снимки пациентов со всего Татарстана. Экстренные заявки, например при подозрении на инсульт или инфаркт, обрабатываются мгновенно.

С 2022 по 2026 год Клонцак отвечал за бесперебойную работу и развитие круглосуточных горячих линий «117» и «122». Благодаря оптимизации технических процессов объем обрабатываемых звонков вырос с 46,2 тыс. до 64 тыс. в месяц, при этом качество и скорость помощи жителям остались на высоком уровне. За вклад в развитие цифровой инфраструктуры региона он удостоен Благодарности раиса Татарстана, Почетной грамоты Минцифры республики и Благодарности министра цифрового развития РТ.