Tecno представила планшет Megapad 2 для детей с платформой LearnUP

Китайская компания Tecno начала продажи планшета Megapad 2, ориентированного на обучение и развитие детей. Устройство уже доступно у ритейлеров по цене от 20 тысяч рублей в трех цветах: космический серый, природный зелёный и сочный оранжевый.

Планшет оснащён дисплеем с разрешением 2.5K и частотой обновления 90 Гц. Он работает на восьмиядерном процессоре Mediatek, объём оперативной памяти составляет 12 или 16 ГБ, встроенной — 128 или 256 ГБ. Корпус выполнен из металла.

Главная особенность Megapad 2 — предустановленная платформа LearnUP с учебными материалами и развивающим контентом в интерактивном формате. Также в устройство встроен голосовой ассистент Ella с поддержкой русского языка.