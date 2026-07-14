Технологии

OpenAI наняла более 400 бывших сотрудников Apple

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, привлекла в свою команду более 400 специалистов, ранее работавших в Apple. Об этом сообщается в отчете, опубликованном изданием The Verge.

Массовый переход сотрудников из одной технологической корпорации в другую подчеркивает растущую конкуренцию за таланты в сфере искусственного интеллекта. OpenAI активно расширяет штат для разработки новых продуктов и улучшения существующих моделей.

Среди перешедших специалистов — инженеры, разработчики программного обеспечения и эксперты по машинному обучению. Точные должности и проекты, над которыми они будут работать, не раскрываются.

Apple, в свою очередь, также усиливает направление ИИ. Ранее компания наняла нескольких ведущих исследователей из Google и других компаний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Пенсия для женщин в России меняется по правилам: возраст, стаж и важные нюансы, о которых нужно знать

Интересное в Казани

день назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

грибок в ванной комнате как удалить

Гороскопы

день назад

Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе ликвидируют последствия стихии

проектирование беседок в Новосибирске

Гороскопы

10 часов назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Технологии

день назад

Не зависят от погоды: российские ученые разработали уникальный алгоритм

Кулинария

день назад

Идеальная окрошка начинается с заправки: три варианта, после которых вкус станет совсем другим

Наука

день назад

Учёные нашли след гигантского кенгуру, жившего 6000 лет назад
Лонгриды
час назад

«Казань – мое место силы»: телеведущая Камиля Харисова о карьере, участии в новом сезоне «Большого куша» и творческих амбициях

Камиля Харисова – телеведущая «Матч ТВ», экс-ве...

Польза

59 минут назад

Пырей из врага превратился в помощника: дачный рецепт, который используют опытные огородники

Гид по Казани

6 часов назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

Технологии

2 часа назад

Разработчики Telega оформили права на два новых товарных знака

Технологии

2 часа назад

В Минцифре Татарстана пояснили, почему даже 3G едва работает во время атак БПЛА
Алексей Клонцак назначен замминистра цифрового ...
Новости Татарстана
час назад

Алексей Клонцак назначен замминистра цифрового развития Татарстана

Технологии

2 часа назад

Ритейлеры запустят новую схему продажи GTA VI в России

Технологии

3 часа назад

В работе GitHub в России **возникли** сбои

Новости Татарстана

3 часа назад

В минцифры РТ сообщили, что число сирен планируют увеличить почти втрое
Экспедиция «Северный полюс-42» завершила исслед...
Технологии
2 часа назад

Экспедиция «Северный полюс-42» завершила исследования в Арктике