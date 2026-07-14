OpenAI наняла более 400 бывших сотрудников Apple

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, привлекла в свою команду более 400 специалистов, ранее работавших в Apple. Об этом сообщается в отчете, опубликованном изданием The Verge.

Массовый переход сотрудников из одной технологической корпорации в другую подчеркивает растущую конкуренцию за таланты в сфере искусственного интеллекта. OpenAI активно расширяет штат для разработки новых продуктов и улучшения существующих моделей.

Среди перешедших специалистов — инженеры, разработчики программного обеспечения и эксперты по машинному обучению. Точные должности и проекты, над которыми они будут работать, не раскрываются.

Apple, в свою очередь, также усиливает направление ИИ. Ранее компания наняла нескольких ведущих исследователей из Google и других компаний.