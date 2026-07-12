Новости Татарстана

В Чистополе ликвидируют последствия стихии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Чистополе продолжают устранять последствия ст...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Чистополе продолжаются работы по устранению последствий разгула стихии. Специалисты восстанавливают поврежденную инфраструктуру и расчищают территории. пишет Чистопольские известия.

На данный момент основные усилия направлены на ликвидацию аварий на коммунальных сетях. Задействованы бригады экстренных служб и техника.

Местные власти координируют действия спасателей и коммунальщиков. Жителям оказывают необходимую помощь.

Ситуация находится под контролем, работы ведутся в круглосуточном режиме.

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