Минэкономики РТ предложило привязать лимит доходов самозанятых к инфляции

Минэкономики Татарстана выступило против увеличения порога доходов для самозанятых до 3,4 млн рублей, предложив вместо этого применять коэффициент-дефлятор. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету сообщила первый замминистра экономики Наталья Кондратова.

По словам Кондратовой, ведомство также предлагало установить единую налоговую ставку 6% для всех самозанятых, но ответа на эти инициативы пока нет.

Зампред Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин считает, что эффективнее повысить лимит для самозанятых ИП до 3,6 млн рублей, а для физлиц оставить 2,4 млн. Он также обратил внимание на проблему неполного отражения доходов: по оценкам, самозанятые декларируют не более трети реальных поступлений, а контроль за наличными расчетами через приложение «Мой налог» технически невозможен.

Карпухин предложил разрешить самозанятым предпринимателям нанимать одного работника, чтобы снизить «серую» занятость. Сейчас самозанятые могут продавать только то, что произвели сами, и не вправе иметь сотрудников.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в Татарстане с 2019 года, а с 2020-го — по всей России. Ставка налога для физлиц составляет 4%, для ИП — 6%.