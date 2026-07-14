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Пырей из врага превратился в помощника: дачный рецепт, который используют опытные огородники

Дача и огород Удобрения Советы
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Пырей на огороде многие считают одним из самых ...

Огородники нашли применение пырею / PROKAZAN

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Пырей на огороде многие считают одним из самых упрямых сорняков. Он быстро разрастается, забирает питательные вещества и способен доставить немало хлопот дачникам.

Но в июле этот нежелательный гость может превратиться в полезное средство для подкормки растений — из него делают натуральное зеленое удобрение.

Почему пырей может стать полезным для огорода

Главная особенность пырея — мощная корневая система. Уходя глубоко в землю, растение получает минеральные элементы из нижних слоев почвы и накапливает их в зеленой массе и корневищах.

В составе пырея содержатся азот, калий, кремний, железо и другие полезные вещества. После приготовления настоя они переходят в жидкость и помогают поддерживать растения в период активного роста и формирования урожая.

Особенно ценится кремний, который способствует укреплению тканей растений. Благодаря этому культуры могут становиться более устойчивыми к неблагоприятным условиям и различным заболеваниям.

Как приготовить удобрение из пырея

Для приготовления настоя подойдет свежий пырей — можно использовать как листья, так и корневища. Собранную траву лучше измельчить, чтобы процесс брожения проходил быстрее.

Затем зеленую массу укладывают в пластиковую емкость примерно наполовину и заливают теплой водой, оставляя немного места сверху. Во время брожения смесь увеличивается в объеме и образует пену, поэтому заполнять бочку до краев не стоит.

Емкость накрывают крышкой или пленкой и оставляют в теплом солнечном месте. В июльскую жару такой настой обычно готовится примерно за 5–7 дней. О готовности говорит уменьшение количества пузырьков и характерный запах перебродившей травы.

Чтобы удобрение получилось более насыщенным, массу рекомендуется периодически перемешивать. Некоторые огородники добавляют в настой древесную золу — она может дополнительно обогатить состав кальцием и другими элементами.

Какие растения можно поливать пырейным настоем

Такую подкормку чаще всего используют для культур, которые активно наращивают зеленую массу и формируют плоды. Хорошо на нее реагируют томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки и другие овощные растения.

Полезным настой может быть и для ягодных кустарников, включая малину и смородину, а также для капусты, которой в середине лета нужны дополнительные питательные вещества.

Перед использованием концентрат обязательно процеживают и разводят водой в пропорции 1:10. Поливать растения лучше по влажной земле — вечером или в пасмурную погоду. Для одного куста обычно достаточно около литра готового раствора.

Оставшуюся после процеживания травяную массу не обязательно выбрасывать. Ее можно отправить в компост, где она продолжит приносить пользу уже в качестве органической добавки.

Пырейный настой — простой способ использовать надоедливый сорняк с пользой. Вместо бесконечной борьбы с растением огородники могут получить бесплатное натуральное удобрение для летних подкормок.

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