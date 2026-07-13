Четыре знака зодиака окажутся в особом положении: судьба готовит им полосу везения до конца июля

До конца июля 2027 года удача будет на их стороне / PROKAZAN

Юпитер во Льве до июля 2027 года: четыре знака зодиака почувствуют сильный разворот

30 июня 2026 года Юпитер перешёл в знак Льва и останется там до 26 июля 2027 года. В астрологии Юпитер связывают с ростом, удачей, расширением возможностей и верой в будущее. Лев добавляет смелость, огонь, желание быть заметным и говорить о чувствах громче.

Такой транзит повторяется примерно раз в 12 лет и длится около 13 месяцев. Он может усилить творческие планы, стремление к признанию, потребность в любви и желание перестать жить вполсилы.

Почему этот период считают особенным

Лев отвечает за яркость, сцену, романтику, творчество и внутреннее достоинство. Когда в этот знак входит Юпитер, многим хочется заявить о себе: начать проект, изменить стиль, вернуться к мечте, показать талант или выйти из чужой тени.

Но огненная энергия не всегда бывает мягкой. Там, где человек долго молчал, может появиться спор. Там, где терпел неудобные правила, поднимется вопрос границ. Поэтому период обещает не только радость, но и эмоциональную встряску.

Особое внимание астрологи уделяют 29 июля 2026 года. В этот день Солнце соединится с Юпитером во Льве. Такой аспект называют казими и считают удачным моментом для ясности, инициативы и обновления. Это астрологическая подсказка, а не гарантия событий.

Телец: старые сценарии больше не работают

Тельцам транзит может вернуть темы прошлого. Вспомнятся старые обиды, семейные установки, денежные привычки или решения, которые давно требуют пересмотра. Сначала это может ощущаться как проверка, но смысл периода — освободить место для нового.

Главная задача Тельца — увидеть, где стабильность превратилась в застой. Это касается работы, отношений, быта, финансов и внутреннего состояния. Если привычная схема не даёт результата, пора менять маршрут.

В делах появится больше энергии. Но вместе с ней придёт риск откладывать важное на потом. Тельцам полезны короткие цели, понятные сроки и маленькие победы, которые можно отметить сразу.

В личной жизни усилится тяга к теплу, семье и близким друзьям. Хорошо планировать встречи, поездки, домашние вечера и новые места, где можно вернуть ощущение радости.

Лев: время выйти на первый план

Для Львов этот транзит станет одним из самых заметных за последние годы. Юпитер проходит по вашему знаку, усиливая личную смелость, желание обновления и потребность быть услышанным.

Может измениться взгляд на привычную жизнь. Захочется учиться, путешествовать, больше гулять, медитировать, заниматься творчеством или искать новый смысл в работе. Обычная рутина начнёт казаться тесной.

Львам важно не отдавать свою роль тем, кто привык говорить громче. Если ваши усилия долго воспринимали как должное, ближайшие месяцы помогут обозначить границы и вернуть себе право на признание.

Период подходит для самопрезентации. Обновите резюме, покажите проект, выступите публично, признайтесь в чувствах, запустите идею, которую давно держали в черновиках.

Скорпион: амбиции вырастут, но хаос опасен

Скорпионы почувствуют толчок в карьере и целях. Захочется доказать силу, взять больше ответственности и ускорить результат. Энергия мощная, но требует дисциплины.

Главный риск — схватиться за всё сразу. Если задач слишком много, ошибки станут дороже. Скорпионам нужен порядок: список дел, приоритеты, сроки, отдых и честная оценка своих ресурсов.

Отдельная тема — здоровье и выносливость. Организм может попросить нормального сна, движения, понятного питания и отказа от привычки жить на пределе.

К концу транзита напряжение станет мягче. Появится больше лёгкости, желания встречаться с людьми, путешествовать, флиртовать, играть и разрешать себе радость без чувства вины.

Водолей: отношения потребуют честности

Для Водолеев Юпитер во Льве подсветит партнёрство. На первый план выйдут любимый человек, друзья, союзники, коллеги и люди, рядом с которыми можно не играть чужую роль.

Одинокие Водолеи могут стать открытее к знакомствам. Те, кто уже в паре, получат шанс говорить о чувствах прямее и теплее. Главное — не превращать свободу в холодность, а близость в борьбу за контроль.

Транзит усилит желание отстаивать свои взгляды. Водолеи острее заметят несправедливые правила, давление, чужое доминирование или попытки обесценить их мнение.

Лучший путь — ясная позиция без резкого бунта ради бунта. Спокойный, честный разговор поможет защитить интересы и изменить формат отношений.

Как использовать энергию Юпитера во Льве

Этот транзит не обещает автоматического счастья. Он показывает, где пора стать смелее: в любви, творчестве, работе, самооценке или общении.

Лучший настрой — не ждать чуда, а расширять собственное пространство. Учиться, проявляться, говорить о чувствах, выбирать живые дела и поддерживать тех, кто рядом.

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