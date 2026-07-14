Технологии

Эксперт объяснил, как открывать ссылки Telegram после удаления домена t.me

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Домен t.me был полностью удален из зоны .me администрацией реестра доменов, что привело к невозможности открывать старые ссылки Telegram в браузерах. Об этом РИА Новости сообщил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.

По словам эксперта, ссылки вида https://t.me/ и кнопки с таким URL перестали работать. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить домен t.me на telegram.me во всех используемых ссылках.

Егоров пояснил, что DNS — это распределенная система, сопоставляющая доменные имена с IP-адресами. Удаление t.me затронуло только службу коротких ссылок, а работоспособность самого Telegram не пострадала.

Эксперт также предупредил о возможном росте киберпреступлений: злоумышленники могут регистрировать домены, похожие на t.me или telegram.me, что создает риски для пользователей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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