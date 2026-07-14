«Казань – мое место силы»: телеведущая Камиля Харисова о карьере, участии в новом сезоне «Большого куша» и творческих амбициях

Камиля Харисова – телеведущая «Матч ТВ», экс-ведущая «Ак Барс шоу», «Мисс Казань 2017» и посол Игр БРИКС. Зрители знают ее не только по спортивным трансляциям, но и по участию в проектах «Мастер игры» и «Погоня». Уже 12 июля в с18:30 Камиля появится во втором сезоне реалити-шоу «Большой куш» на телеканале ТНТ, где вместе с хоккеистом Петром Карповым поборется за главный приз в 10 миллионов рублей.

На днях Камиля стала специальным гостем фестиваля современной татарской музыки «Дубъязы». В интерактивной лаундж-зоне ТНТ она не только рассказала о съемках нового проекта, но и провела розыгрыш «большого куша» среди посетителей фестиваля. Мы поговорили с Камилей о любви к Казани, о том, каково это оказаться в эпицентре экстремальных съемок в Бангкоке, и почему она сейчас активно осваивает сферы кино и музыки, выстраивая карьеру между Казанью и Москвой. Подробности – в нашем материале.

Камиля, как изменилась ваша жизнь после переезда из Казани в Москву? Несмотря на то, что вы сейчас больше в столице, вам удается очень часто приезжать в родные края. И как получается все совмещать?

Я очень люблю Казань. На самом деле, это прекрасный город для того, чтобы развиваться и создавать творческие проекты. Огромная благодарность Казани за то, что меня всегда приглашают на важные события и фестивали – вот недавно приезжала на VK Fest. Очень ценно, что есть возможность посещать город как можно чаще. Мне самой здесь очень нравится. Если даже вы спросите человека, не связанного с Татарстаном, какие ассоциации я у него вызываю, то это будет: Татарстан, Казань, «Ак Барс» (улыбается). Поэтому я стараюсь часто приезжать – Казань для меня место силы.

Что вам ближе: серьезная спортивная журналистика или развлекательные шоу на ТВ?

Мне нравится все. Сейчас я хочу больше реализовываться в развлекательном телевидении и контенте, потому что в сфере спорта я уже много где поработала, было много разных проектов и форматов. Нужно идти дальше, развиваться и пробовать новое. Проекты вроде реалити-шоу – это новая страничка в моей карьере.

Как если я заглядываю чуть на будущее, рассматриваете себя как ведущую таких? Или больше пока участницы хотите?

Конечно, было бы огромным счастьем стать ведущей какого-нибудь классного проекта!

Фото Камили Харисовой (проект “Большой куш”, предоставлено ТНТ)

Недавно вы стали участницей второго сезона шоу «Большой куш». Что было самым трудным на съемках в Бангкоке?

Жара! Вообще, это, пожалуй, самый сложный проект в моей карьере на данный момент. Было тяжело физически: снимали в режиме нон-стоп, мало спали, а нормально поесть удавалось редко. Но при этом я очень благодарна «Ген Продакшну» и телеканалу ТНТ. Несмотря на масштаб съемок и порой экстремальные условия, они максимально заботились о нас и старались во всем подстраховать.

В большом куше много интриг. Готовы ли вы ради победы пойти на хитрость или подставить соперника?

На хитрость – да. Что касается того, чтобы подставить кого-то — тут всё зависит от обстоятельств. Это игра, и правила принимают все. Мы ехали туда, чтобы обманывать и обманываться! Таить обиду на кого-то бессмысленно: формат проекта предполагает такие условия. Наша задача – классно сыграть, подарить зрителю эмоции, прожить этот опыт и проверить себя на прочность. Самое интересное – наблюдать, где проходит грань между правилами реалити-шоу и реальной жизнью. У каждого участника эта граница своя.

Было ли сложно проводить эту грань между игрой и реальностью?

Невероятно сложно. Я пыталась сделать это в своем первом проекте, «Мастер игры», но не вышло. В «Большом куше» тоже пыталась – и снова безуспешно. Так что буду смотреть эфир и открывать для себя какие-то моменты вместе со зрителем. Очень многое для меня самой осталось загадкой.

Татарстан для вас сейчас – это дом или место для отдыха от московской суеты?

Татарстан для меня – это все. Дом, семья, друзья, моё прошлое. Это город, который заложил основу, помог мне стать той, кем я сейчас являюсь. Несмотря на то, что я живу не здесь, это важнейшее место, куда я всегда возвращаюсь с огромным удовольствием.

Расскажите, какие у вас любимые места в Казани?

Я очень люблю гулять по Казани пешком. Это идеальный город для прогулок: безумно красивая архитектура и, скажу как есть, отличные тротуары! Погода здесь более стабильная и сухая, чем в Москве – одно удовольствие ходить, рассматривать город, слушать его и выполнять свою норму шагов. Больше всего люблю центр: улицу Муштари, район КФУ, правый и левый берега Булака.

Какая у вас главная профессиональная цель на ближайшее время?