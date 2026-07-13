Новые алгоритмы сделают солнечные станции независимыми от погоды

Российские ученые создали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который распознает аномальные режимы в электросетях и автоматически запускает защиту. После устранения угрозы программа сама определяет момент для возврата оборудования к нормальной работе. Разработка особенно важна для систем с накопителями энергии и возобновляемыми источниками, такими как солнечные и ветровые электростанции, чья работа зависит от погоды. пишет Известия.

Алгоритм разработан специалистами Сколтеха, Северо-Восточного федерального университета и Центра практического ИИ Сбера. Он непрерывно контролирует оборудование и при резких изменениях параметров переводит его в безопасный режим, «замораживая» систему. Затем с помощью математических моделей программа выбирает оптимальный момент для плавного возврата к штатной работе.

«Это аналитический ИИ для анализа потоковых данных, а не чат-боты. Он в реальном времени отслеживает поведение сетей и выявляет признаки аномалий», — пояснил аспирант Сколтеха Степан Васильев. Алгоритм работает как интеллектуальный датчик: фиксируя нестабильность, он классифицирует режим как опасный и передает сигнал для запуска стабилизирующих механизмов.

Традиционные электростанции с тяжелыми турбинами сглаживают скачки за счет инерции, а возобновляемые источники через быстродействующую электронику такой поддержки не дают. Например, если облако закрывает солнце, возникают колебания напряжения, способные привести к авариям. Новый метод позволяет мгновенно выявлять опасные режимы и запускать защиту.

Технология также востребована в дата-центрах, банках, на биржах и заводах. В перспективе она станет основой для полностью автоматизированных систем управления электросетями. Однако пока эффективность подтверждена только на компьютерных моделях — для внедрения на реальных объектах нужны доработка и испытания.

Директор ЦПИИ Сбера Николай Тиден отметил, что это переход от пассивного мониторинга к активному управлению рисками. Научный сотрудник AIRI Даниил Сухоруков добавил, что подход особенно полезен в микросетях, где важна надежность, и не требует дорогого оборудования. Коммерческий директор компании «Линейщик» Дмитрий Аверьянов подчеркнул, что в России активно строят объекты зеленой энергетики, и их правильное поведение в аварийных режимах — вопрос надежности энергоснабжения целых районов.