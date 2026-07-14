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Археологи нашли в кельтском поселении железные кандалы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Во Франции, в долине Луары, археологи обнаружили пять пар железных кандалов, относящихся к III веку до нашей эры. Находка сделана на месте кельтского поселения Аллон, где ранее были найдены мечи, наконечники копий и другие металлические изделия. Кандалы, включая двойные наручники и ножные оковы, крайне редки для позднего железного века и, по мнению исследователей, указывают на существование работорговли в этом регионе.

Внутренний диаметр одной пары наручников составляет около шести сантиметров, что позволяет предположить, что их носили женщины или дети. Ножные кандалы весили более килограмма, делая передвижение пленников крайне затруднительным. Исторические источники подтверждают, что кельтские племена Галлии обращали в рабство военнопленных, должников и преступников.

Помимо оков, в святилище Аллона найдены украшения, амулеты и монеты, многие из которых были намеренно повреждены. Исследователи считают, что таким образом предметы лишали утилитарной ценности и превращали в ритуальные подношения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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