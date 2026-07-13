Наука

Криогель НГТУ сохранит бактерии без холода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые НГТУ запатентовали биоразлагаемый криоге...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Новосибирском государственном техническом университете разработан биоразлагаемый криогель, который позволяет сохранять жизнеспособность микроорганизмов без дорогостоящих условий хранения. Материал пригодится в медицине, пищевой промышленности, биофармацевтике и сельском хозяйстве. об этом сообщает ProGorodNSK.ru.

Как уточнили в пресс-службе вуза, новый криогель поддерживает активность бактерий длительное время даже при комнатной температуре. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030».

Криогель подходит для адресной доставки лекарств, производства БАДов и функциональных продуктов, а также для хранения заквасок для йогуртов. Планируется его использование для сохранения коллекционных штаммов и создания микробиологических препаратов для агропрома.

В университете отметили, что технология способна заменить традиционные методы хранения микроорганизмов, такие как лиофилизация и криоконсервация с глубокой заморозкой, которые требуют больших энергозатрат и специальных температур.

Криогель создан двухстадийным синтезом с альдегидом при щадящих условиях. Модификация хитозана снизила токсичность материала, сделав его безопасным для клеток кишечника.

По словам руководителя проекта Анастасии Корель, материал работает как защитная оболочка: в кислой среде желудка гель сохраняется, а в слабощелочной среде кишечника постепенно растворяется, высвобождая микроорганизмы. Таким образом, разработка обеспечивает доставку пробиотиков прямо в кишечник.

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