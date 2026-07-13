Турецкий суп с вермишелью начинается с тертых помидоров: простой рецепт удивляет свежим ароматом

Томатный суп с вермишелью: быстрый рецепт для сытного домашнего обеда

Томатный суп с вермишелью — тот самый вариант, когда хочется горячего, ароматного и простого блюда без долгой готовки. Основа получается насыщенной за счёт свежих помидоров и томатной пасты, а мелкая вермишель делает суп мягким и сытным.

Такой рецепт выручает в будни, когда нет времени варить сложный бульон или долго стоять у плиты. Достаточно нескольких спелых помидоров, горсти вермишели, немного сливочного масла и зелени для подачи.

Какие продукты понадобятся

Для небольшой кастрюли возьмите 380 граммов помидоров, 500 миллилитров воды или бульона, 50 граммов мелкой вермишели для супов, 25 граммов сливочного масла, 20 граммов томатной пасты, соль по вкусу и свежую зелень для подачи.

Воду можно заменить куриным, овощным или мясным бульоном. Тогда вкус получится глубже. Если нужен более лёгкий вариант, подойдёт обычная вода: томаты и паста всё равно дадут супу яркий цвет и приятную кислинку.

Помидоры лучше брать спелые и мясистые. Водянистые плоды тоже подойдут, но вкус будет мягче, поэтому томатной пасты может понадобиться чуть больше.

Как подготовить томаты

Помидоры вымойте и натрите на крупной тёрке. Удобнее разрезать плод пополам и натирать мякоть так, чтобы кожица осталась в руке. Её в суп не добавляют.

Если хочется более гладкой текстуры, томатное пюре можно протереть через сито. Так уйдут семена и грубые частицы. Но для домашнего супа этот шаг необязателен: лёгкая фактура только делает блюдо живее.

После подготовки томатов можно сразу ставить кастрюлю на плиту. Рецепт готовится быстро, поэтому вермишель, соль и зелень лучше держать рядом.

Как сварить томатную основу

В кастрюле растопите сливочное масло. Добавьте томатную пасту и прогрейте её около минуты, помешивая. Этот шаг важен: паста раскрывает аромат, а вкус супа становится насыщеннее.

Затем влейте натёртые помидоры, перемешайте и посолите. Дайте массе немного прогреться, чтобы томатный вкус стал мягче и ушла лишняя резкость свежих плодов.

После этого добавьте 500 миллилитров воды или бульона. Доведите основу до кипения на среднем огне. Если суп кажется слишком густым, можно влить ещё немного жидкости.

Когда добавлять вермишель

Мелкую вермишель кладут только в кипящую основу. После добавления суп нужно перемешать, чтобы макаронные изделия не слиплись и не пристали ко дну.

Варите столько, сколько указано на упаковке. Обычно мелкая вермишель готовится 3–5 минут. Переваривать её не стоит: в горячем супе она продолжит размягчаться даже после выключения плиты.

Если суп готовится не на один раз, вермишель лучше варить отдельно и добавлять в тарелки перед подачей. Так она не разбухнет в кастрюле и не превратит лёгкий суп в густую кашу.

Как подать суп вкуснее

Готовый суп разлейте по тарелкам и посыпьте мелко нарезанной зеленью. Хорошо подойдут укроп, петрушка, зелёный лук или базилик. Базилик особенно удачно сочетается с томатами и делает вкус почти итальянским.

Для более нежной подачи можно добавить в тарелку ложку сметаны или немного сливок. Если хочется остроты, подойдут молотый перец, щепотка паприки или капля острого соуса.

Суп лучше подавать горячим. К нему хорошо подходят сухарики, тосты с сыром, чесночный хлеб или простой ломтик свежего батона.

Полезные советы для удачного результата

Не добавляйте слишком много вермишели. В сухом виде её кажется мало, но в супе она быстро увеличивается в объёме. На 500 миллилитров жидкости 50 граммов — достаточная порция.

Если томаты попались кислыми, вкус можно смягчить щепоткой сахара. Добавляйте его осторожно, буквально на кончике ложки, чтобы суп не стал сладким.

Сливочное масло можно заменить растительным, но именно сливочное даёт более мягкий домашний вкус. А томатную пасту лучше не пропускать: она усиливает цвет и делает основу плотнее.

Такой томатный суп хорош тем, что готовится быстро и легко подстраивается под настроение. На воде он будет лёгким, на бульоне — более сытным, с базиликом — ароматным, а со сметаной — особенно нежным.

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