Новости Казани

Крестный ход и концерт пройдут в Казани в День явления Казанской иконы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани 20 и 21 июля пройдут праздничные мероприятия, посвященные 447-летию явления Казанской иконы Божией Матери. В субботу, 20 июля, в 17:00 в Казанском соборе состоится торжественное всенощное бдение с пением акафиста.

В воскресенье, 21 июля, в 7:30 начнется традиционный общегородской крестный ход. Верующие соберутся у Благовещенского собора Казанского Кремля и пройдут с чтимым образом до Казанского Богородицкого монастыря.

После крестного хода, в 10:00, Казанскую икону Богородицы внесут в возрожденный после реставрации храм Николы Тульского, где состоится Великий чин освящения. В торжествах примут участие архипастыри Русской Церкви.

Вечером, в 18:00, в городском парке «Елмай» на набережной Казанки пройдет праздничный концерт. Вход свободный.

Как сообщает «Татар-информ», храм Николы Тульского на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря был закрыт в 1930-е годы, затем в нем размещалась табачная фабрика. Восстановление храма началось два года назад.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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