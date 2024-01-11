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Пенсионеры, вам придется оплатить: для пожилых граждан РФ ввели новый налог

Пенсионеры, вам придется оплатить: для пожилых граждан РФ ввели новый налог

ptoday.ru

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Пенсионерам Российской Федерации сообщают, что с нового года для них начало действовать новое правило, касающееся уплаты налогов, сообщили в progorod59.

Пенсионный эксперт рассказал, что теперь пожилые граждане, которые держат на накопительных банковских счетах более 160 тысяч рублей, обязаны платить налог за доходную часть такого вклада. Возрастные или какие-либо другие льготы не предусмотрены, пенсионеры будут уплачивать налог по общим правилам: если доход за год не превышает 5 тысяч рублей, то процент данного платежа будет равен стандартным 13 процентам, а если превышает, то процент будет увеличен.

Также специалист предостерегает, что если не заплатить вышеназванный налог, то за каждый день просроченного платежа будут начисляться пеня, а в случае долгой задержки граждане могут быть даже оштрафованы.

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