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Пенсионеры лишатся всех сбережений: пожилых людей, у которых есть наличные дома ждет сюрприз

Пенсионеры лишатся всех сбережений: пожилых людей, у которых есть наличные дома ждет сюрприз

belizvest.ru

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Эксперт по пенсионным вопросам, Анастасия Киреева, предупреждает о новой угрозе для пенсионеров, связанной с мошенничеством. По ее словам, пожилые граждане могут стать жертвами новой схемы обмана, которая предполагает переоформление пенсии и запрос наличных денег у пожилых людей.

Мошенники, выступая от имени банков, звонят пенсионерам, уведомляя их о попытке переоформления пенсии на другое лицо. Затем, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они интересуются наличием денег у пожилых людей и уговаривают их задекларировать наличные. Предлагается передать деньги курьеру, который якобы является частью процедуры, обещая вернуть их после выполнения всех необходимых мероприятий. Однако, если пенсионер передаст деньги, они исчезнут навсегда.

Эксперт настоятельно рекомендует пожилым россиянам быть бдительными и не реагировать на такие звонки. Важно строго запретить себе передачу наличных денег незнакомым людям и быть предельно осторожными в подобных ситуациях, сообщает ngnovoros.

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