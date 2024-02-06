Пенсионеров, у которых не дохода кроме пенсии, ждет большой сюрприз уже в феврале

Российским пенсионерам, которые не имеют других источников дохода кроме пенсии, рассказали, что у них есть возможность претендовать на новую финансовую поддержку, сообщает ngnovoros.

Введение новых выплат, предназначенных для обеспечения газификации жилых помещений, стало значимым изменением для пенсионеров во многих регионах. Это предложение призвано облегчить финансовое бремя старших граждан и сделать доступным улучшение условий проживания.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, хотя подобные выплаты уже давно осуществляются на федеральном уровне, они ранее были доступны лишь определенным категориям льготников. Однако благодаря улучшению ситуации в регионах, теперь на такие выплаты могут претендовать и обычные пенсионеры.

Примером таких мер поддержки стало введение компенсации для газификации жилых помещений в регионах, таких как Якутия и Кубань. Однако, чтобы получить эту помощь, пенсионеры должны соответствовать определенным условиям, таким как отсутствие иного источника дохода, соблюдение определенного порога общего дохода семьи и проживание в определенном типе жилища.

Такие меры поддержки позволяют обеспечить старшим гражданам более комфортные условия проживания и справедливо учитывают их финансовое положение.