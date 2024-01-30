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Пенсии снова вырастут в 2024 году: кому и как поднимут выплаты?

Пенсии снова вырастут в 2024 году: кому и как поднимут выплаты?

Kandinsky

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Россиянам рассказали, как изменились и как будут продолжать изменяться суммы страховых пенсий в текущем и следующих 2025, 2026 годах, сообщает ngnovoros.

В связи с индексацией, которая вступила в законную силу 1 января 2024 года, российские страховые выплаты за выслугу лет возросли на 7,5 процента, что в рублях в среднем равно приблизительно 1 600 рублям, поэтому средняя российская пенсия по старости теперь равна 23 400 рублям.

Вместе с тем представители Министерства труда Российской Федерации сообщили, что в 2025-26 годах также планируется увеличение страховых выплат по старости, причем происходить они будут дважды в год, и в сумме индексация пенсии в 2025 году составит 6,7 процента, а в 2026 – 6,3 процента. Уточняется, что данные изменения будут касаться неработающих пенсионеров.

Также в текущем году увеличилась стоимость одного пенсионного балла до 133,05 рубля, в 2025 году она возрастет до 142, 10 рублей, а в 2026 – до 151, 18 рублей.

Более того, стали известны проценты повышения социальной пенсии: в 2024 году индексация составила 7,5 процента, в 2025 году выплаты будут повышены на 9,5 процента, а в 2026 – 10,3 процента. Напомним, что социальные пенсии выплачиваются гражданам России, не достигнувшим минимального стажа для получения страховой пенсии.

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